В США считают, что в КНДР из-за коронавируса может быть голод
05:01, 30 апреля 2020Зарубежные новости
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По его словам, на территории КНДР может возникнуть нехватка продовольствия.
REUTERS
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в Северной Корее существует реальная угроза распространения коронавирусной инфекции и голода.
Об этом сообщает телеканал Fox News.
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По его словам, на территории КНДР может возникнуть нехватка продовольствия.
"Мы внимательно следим за всем этим, потому что это может действительно повлиять на наши планы, то есть денуклеаризацию Северной Кореи в конечном счете", — сказал Помпео.
Напомним, последние сутки медиа со ссылкой на различные источники сообщают о смерти лидера Северной Кореи Ким Чен Ына после операции на сердце.
Руководитель Корейской ассоциации дружбы, дипломат Алехандро Као де Бенос заверил издание Bloomberg, что информация о смерти Ким Чен Ына не соответствует действительности.
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