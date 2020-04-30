В США считают, что в КНДР из-за коронавируса может быть голод

По его словам, на территории КНДР может возникнуть нехватка продовольствия.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в Северной Корее существует реальная угроза распространения коронавирусной инфекции и голода.

Об этом сообщает телеканал Fox News.

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По его словам, на территории КНДР может возникнуть нехватка продовольствия.

"Мы внимательно следим за всем этим, потому что это может действительно повлиять на наши планы, то есть денуклеаризацию Северной Кореи в конечном счете", — сказал Помпео.

Напомним, последние сутки медиа со ссылкой на различные источники сообщают о смерти лидера Северной Кореи Ким Чен Ына после операции на сердце.

Руководитель Корейской ассоциации дружбы, дипломат Алехандро Као де Бенос заверил издание Bloomberg, что информация о смерти Ким Чен Ына не соответствует действительности.

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