Общее количество зараженных в США составляет 1 миллион 37 тысяч 526 человек.

В США проведено более 6 миллионов тестов на коронавирус

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Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

По состоянию на 02:00 30 апреля в стране зафиксировано 60 тысяч 846 смертей. Из них 18 тысяч 76 смертей приходится на Нью-Йорк.

Общее количество зараженных в США составляет 1 миллион 37 тысяч 526 человек. Всего в стране было сделано больше шести миллионов тестов на коронавирус. Выздоровело 120 тысяч 433 человека.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп отреагировал на информацию о том, что в США по состоянию на 28 апреля заболело более миллиона человек.

"В конечном итоге оно (число заболевших, - ред.) упадет до нуля", - сказал Трамп во вторник.

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