Разведка США считает, что Covid-19 не был искусственно создан

При этом в США допускают, что власти КНР могли сокрыть информацию о распространении смертельной инфекции.

В Национальной разведке США заявили, что смертельный коронавирус не был создан в лаборатории и не был генетически модифицирован.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на документ разведки США.

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"Разведывательное сообщество (США) согласно с широким научным консенсусом в отношении того, что вирус COVID-19 не был создан человеком или генетически модифицирован", - отмечается в документе разведки.

Отмечается, что разведка намерена определить, началась ли вспышка через контакт с инфицированными животными или это было результатом несчастного случая в лаборатории в Ухане.

Администрация президента США Дональда Трампа дала поручение разведывательным службам изучить, скрывали ли изначально Китай и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) какую-либо информацию о COVID-19.

Как сообщал УНИАН, журналисты американского телеканала Fox News считают, что смертельный коронавирус COVID-19 был искусственно создан в лаборатории в китайском городе Ухань.

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