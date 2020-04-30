Разведка США считает, что Covid-19 не был искусственно создан
В Национальной разведке США заявили, что смертельный коронавирус не был создан в лаборатории и не был генетически модифицирован.
Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на документ разведки США.
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"Разведывательное сообщество (США) согласно с широким научным консенсусом в отношении того, что вирус COVID-19 не был создан человеком или генетически модифицирован", - отмечается в документе разведки.
Отмечается, что разведка намерена определить, началась ли вспышка через контакт с инфицированными животными или это было результатом несчастного случая в лаборатории в Ухане.
Администрация президента США Дональда Трампа дала поручение разведывательным службам изучить, скрывали ли изначально Китай и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) какую-либо информацию о COVID-19.
Как сообщал УНИАН, журналисты американского телеканала Fox News считают, что смертельный коронавирус COVID-19 был искусственно создан в лаборатории в китайском городе Ухань.
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