Коронавирус новости 29 августа-сколько больных в мире, данные по странам / REUTERS
По состоянию на утро 29 августа в мире уже 24 734 448 больных коронавирусом с начала пандемии.
Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Гопкинса.
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При этом 16 198 165 удалось выздороветь.
Больше всего подтвержденных случаев зарегистрировано в США – 5 913 941, Бразилии – 3 804 803, Индии – 3 463 972 и России – 977 730.
Украина в мировом перечне находится между Катаром и Боливией. 837 124 человека погибли.
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