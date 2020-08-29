Украина в мировом перечне находится между Катаром и Боливией.

По состоянию на утро 29 августа в мире уже 24 734 448 больных коронавирусом с начала пандемии.

Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Гопкинса.

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При этом 16 198 165 удалось выздороветь.

Больше всего подтвержденных случаев зарегистрировано в США – 5 913 941, Бразилии – 3 804 803, Индии – 3 463 972 и России – 977 730.

Украина в мировом перечне находится между Катаром и Боливией. 837 124 человека погибли.

Коронавирус в мире: Новости за 29 августа

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Автор: Яна Ставская