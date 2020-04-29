"Была на передовой": врач из Нью-Йорка покончила жизнь самоубийством из-за Covid-19 (фото)
В США врач из Нью-Йорка Лора Брин, которая боролась с пандемией коронавируса COVID-19, покончила жизнь самоубийством.
Об этом сообщает ВВС Украина.
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Женщина возглавляла департамент неотложной помощи в больнице на Манхэттене. Суицид она совершила в Шарлоттсвиле, штат Вирджиния, где проживала вместе с семьей.
Недавно Брин сама подхватила коронавирус и находилась на самоизоляции. Через полторы недели медик попыталась вернуться к работе, но ее снова отправили домой.
Отец погибшей рассказал, что дочь казалась ему "отстраненной" в последнее время. Она рассказывала семье о том, как пациенты с коронавирусом умирают еще до того, как медики успевают вывезти их из машины скорой помощи.
"Она действительно находилась на передовой борьбы. Она является жертвой так же, как все остальные умершие", – рассказал отец Лоры.
Как сообщал УНИАН, в США число случаев заражения коронавирусом превысило один миллион. 57 тысяч 533 пациента умерли.
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