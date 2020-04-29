"В итоге будет ноль": Трамп отреагировал на информацию о миллионе заболевших в США
Президент США Дональд Трамп отреагировал на информацию о том, что в США по состоянию на 28 апреля заболело более миллиона человек.
Его слова приводит BBC.
Трампа попросили прокомментировать тот факт, что в США уже более миллиона подтвержденных случаев коронавируса. При этом ему напомнили, что в феврале, когда в США было всего 15 случаев заражения, он сказал, что скоро это число "приблизятся к нулю".
"В конечном итоге оно (число заболевших, - ред.) упадет до нуля", - сказал Трамп во вторник.
"Вы должны понимать, когда речь идет о случаях, мы проводим гораздо больше тестирований, чем кто-либо другой. Мы проводим больше тестирований, чем любая другая страна в мире... Следовательно, мы демонстрируем больше случаев, потому что мы проводим гораздо больше тестов..." - добавил он.
"В определенное время оно будет равно нулю, как мы говорим" - сказал президент США.
Как сообщал УНИАН, в США число случаев заражения коронавирусом превысило один миллион. 57 тысяч 533 пациента умерли.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса:какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире