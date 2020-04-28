В США количество больных Covid-19 перевалило за миллион
22:09, 28 апреля 2020Зарубежные новости
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57 тысяч 533 пациента в США умерли.
Flickr/The National Guard
В США число случаев заражения коронавирусом превысило один миллион.
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Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса.
По состоянию на 22:00 28 апреля число инфицированных в США составляет 1 миллион 3 тысячи 328 человек. 57 тысяч 533 пациента умерли.
Всего в мире насчитывается 3 миллиона 90 тысяч 844 заболевших. Отметку в 3 миллиона вирус преодолел вечером 27 апреля.
Как сообщал УНИАН, в Вашингтоне уверены, что распространение COVID-19 может значительно замедлится летом.
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