В Великобритании за сутки от COVID-19 умерли 586 человек
В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии за сутки от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 586 человек.
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Об этом говорится в сообщении Департамента здравоохранения и социальной защиты Британии в Twitter.
На сегодняшний день тесты на коронавирус сдали 763 тысячи 387 человек. В настоящее время результаты тестов известны относительно 599 тысяч 339 человек.
Инфицирование подтверждено у 161 тысячи 145 человек. За сутки количество инфицированных коронавирусом возросло на 3 тысячи 996 человек.
Согласно последним данным о смертности от COVID-19 в Великобритании, по состоянию на вечер 27 апреля умерли 21 тысяча 648 человек, в том числе 586 за сутки.
Как сообщал УНИАН, ученые Оксфордского университета начиная с 23 апреля начали клинические испытания на людях вакцины от коронавируса.
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