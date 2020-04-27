Почти тысяча за сутки: в Беларуси Covid-19 заразились 10,5 тысяч человек
00:59, 27 апреля 2020Зарубежные новости
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С начала эпидемии в стране от коронавируса умерли 72 пациента.
REUTERS
В Беларуси по состоянию на воскресенье, 26 апреля, коронавирусом заразились 10 тысяч 463 человека.
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Об этом сообщает "Белта"
С начала эпидемии в стране от коронавируса умерли 72 пациента. Еще 1 тысяча 695 человек выздоровели и были выписаны из больниц.
По состоянию на 25 апреля количество больных 9 тысяч 590 человек.
Ранее президент страны Александр Лукашенко назвал белорусов, переболевших коронавирусом, "золотым фондом".
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