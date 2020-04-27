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В Бельгии от Covid-19 умер один из последних узников Освенцима

04:01, 27 апреля 2020
Зарубежные новости
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Анри Кичка умер в возрасте 94 лет / скриншот из видео

В Бельгии в воскресенье, 26 апреля, от осложнений, вызванных коронавирусом, скончался один из последних узников Освенцима, 94-летний Анри Кичка.

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Об этом сообщает ВВС.

Во время Второй мировой войны Кичка пережил заключение в концлагере Освенцим. В течение многих лет он старался не вспоминать об этом, однако в последние годы читал лекции в школах, чтобы новые поколения не забывали об ужасах войны.

Через 60 лет после окончания войны Анри Кичка опубликовал мемуары о том, что ему пришлось пережить в концлагере.

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