В Бельгии от Covid-19 умер один из последних узников Освенцима

В течение многих лет Анри Кичка старался не вспоминать о заключении в Освенциме.

В Бельгии в воскресенье, 26 апреля, от осложнений, вызванных коронавирусом, скончался один из последних узников Освенцима, 94-летний Анри Кичка.

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Об этом сообщает ВВС.

Во время Второй мировой войны Кичка пережил заключение в концлагере Освенцим. В течение многих лет он старался не вспоминать об этом, однако в последние годы читал лекции в школах, чтобы новые поколения не забывали об ужасах войны.

Через 60 лет после окончания войны Анри Кичка опубликовал мемуары о том, что ему пришлось пережить в концлагере.

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