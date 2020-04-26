В США от COVID-19 вылечились уже более 100 тысяч человек

За последние сутки зафиксировано более 1,9 тыс. летальных случаев COVID-19.

В Соединенных Штатах Америки от коронавирусной инфекции COVID-19 уже вылечились 105 тыс. 818 человек.

Об этом свидетельствуют данные карты распространения коронавируса, обнародованные на сайте американского исследовательского Университета имени Джонса Хопкинса.

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Сейчас в этой стране госпитализированы 126 тыс. 194 человека.

Количество летальных случаев COVID-19 в этой стране возросло до 53 тыс. 934, из них 1 тыс. 985 – за последние сутки.

Больше всего жертв COVID-19 в городе Нью-Йорк - 17 тыс. 126 человек, в городе Уэйн (штат Мичиган) - 1 тыс. 560, в округе Нассау (штат Нью-Йорк) - 1 тыс. 558, в городе Кук (штат Иллинойс) - 1 тыс. 267, в округе Саффолк (штат Нью-Йорк) - 1 тыс. 042, в округе Эссекс (штат Нью-Джерси) - 1 тыс. 019.

Всего тесты на коронавирус сдали 5 млн 184 тыс. 635 человек.

В то же время последние официальные данные Центра по контролю и профилактике заболеваний Департамента здравоохранения и социальных служб США по состоянию на 24 апреля были опубликованы 25 апреля в 23:00 по Киеву. По этим данным, за 24 часа с 16:00 23 апреля до 16:00 24 апреля умерли 1 тыс. 623 лица. В целом подтверждены 50 тыс. 439 летальных случаев, а также 895 тыс. 766 случаев инфицирования.