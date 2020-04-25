В китайском Ухане выздоровел последний тяжелобольной пациент с коронавирусом

В провинции Хубэй за последние сутки не было никаких новых подозрений на коронавирус, подтвержденных и летальных случаев.

В китайском городе Ухань, который был эпицентром распространения коронавируса, выздоровел последний тяжелобольной пациент с COVID-19.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на Xinhua.

Так, последнего тяжелобольного пациента в городе и вообще в провинции Хубэй выписали из больницы 24 апреля.

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По данным Национальной комиссии по охране здоровья в Китае, в провинции Хубэй за последние сутки не было никаких новых подозрений на коронавирус, подтвержденных и летальных случаев.

Кроме того, в Ухане с COVID-19 лечат еще 47 человек.

Всего в Ухане с начала эпидемии зафиксировали 50 333 случаев инфицирования, из них 3869 — летальные и 46417 человек выздоровели.

По состоянию на вечер 24 апреля в Китае зафиксировали 82 804 случая инфицирования коронавирусом. 77257 человек выздоровели и 4632 — умерли. Сейчас лечат еще 915 больных с COVID-19.