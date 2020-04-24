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От коронавируса в США умерли более 50 тысяч человек

19:01, 24 апреля 2020
Зарубежные новости
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REUTERS

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Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Треть умерших в штатах составляют жители Нью-Йорка (16 тысяч 388 человек). Выздоровели – 80 тысяч 937 человек. Общее количество зараженных Covid-19 приближается к 900 тысячам.

Всего в США сделано 4 миллиона 692 тысячи 797 тестов на коронавирус.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 24 апреля в мире зафиксировано 190 788 смертей от коронавирусной инфекции.

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