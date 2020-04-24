От коронавируса в США умерли более 50 тысяч человек
19:01, 24 апреля 2020Зарубежные новости
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Общее количество зараженных Covid-19 приближается к 900 тысячам.
REUTERS
По состоянию на 19:00 24 апреля от коронавируса в США умерли 50 тысяч 66 человек.
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Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
Треть умерших в штатах составляют жители Нью-Йорка (16 тысяч 388 человек). Выздоровели – 80 тысяч 937 человек. Общее количество зараженных Covid-19 приближается к 900 тысячам.
Всего в США сделано 4 миллиона 692 тысячи 797 тестов на коронавирус.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 24 апреля в мире зафиксировано 190 788 смертей от коронавирусной инфекции.
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