Власти Туркменистана заверяют, что случаев заболевания COVID-19 у них нет
13:44, 23 апреля 2020Зарубежные новости
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Всех прибывающих в Туркменистан, по словам чиновников, отправляют на двухнедельный карантин.
REUTERS
Вице-премьер и глава МИД Туркменистана Рашид Мередов заявил, что в стране случаев заражения коронавирусом нет.
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Об этом сообщает Arzuw NEWS.
"Мы несем ответственность за те обязательства, которые приняли на себя как член ООН, как страна с постоянным нейтралитетом, признанным ООН еще 25 лет назад. Поэтому, мы ничего не скрываем, мы открыты", - заверил он.
Всех прибывающих в страну отправляют на двухнедельный карантин, в соответствии с рекомендациями ВОЗ, отметил министр здравоохранения Туркменистана Нурмухаммет Аманнепесов.
Как сообщал УНИАН, общее количество лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в мире по состоянию на утро четверга, 23 апреля, достигло почти 2,63 миллиона человек.
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