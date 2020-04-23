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Власти Туркменистана заверяют, что случаев заболевания COVID-19 у них нет

13:44, 23 апреля 2020
Зарубежные новости
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REUTERS

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Об этом сообщает Arzuw NEWS.

"Мы несем ответственность за те обязательства, которые приняли на себя как член ООН, как страна с постоянным нейтралитетом, признанным ООН еще 25 лет назад. Поэтому, мы ничего не скрываем, мы открыты", - заверил он.

Всех прибывающих в страну отправляют на двухнедельный карантин, в соответствии с рекомендациями ВОЗ, отметил министр здравоохранения Туркменистана Нурмухаммет Аманнепесов.

Как сообщал УНИАН, общее количество лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в мире по состоянию на утро четверга, 23 апреля, достигло почти 2,63 миллиона человек.

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