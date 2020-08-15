цей матеріал доступний українською

В мире уже 21,1 миллиона инфицированных COVID-19 с начала пандемии (карта)

09:13, 15 августа 2020
Зарубежные новости
122 0
Коронавирус новости 15 августа - сколько больных в мире, данные по странам / REUTERS

По состоянию на 8:20 в мире уже 21 160 751 подтвержденный случай инфицирования коронавирусом с начала пандемии. При этом 13278215 больным удалось выздороветь.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Читайте такжеВ Венесуэле от COVID-19 умер близкий соратник Мадуро

Лидерами по количеству заражений остаются США - 5313080, Бразилия - 2226443, Индия - 2525 922. В России количество инфицированных приближается к отметке в миллион, сейчас там 910 778 подтвержденных случаев.

Выздоровели от коронавируса больше всего в Бразилии - 2616981, Индии - 1808936, США - 1796326.

К сожалению, 764 697 инфицированных умерли.

Как распространяется вирус в мире / Скриншот

Коронавирус в мире и Украине по состоянию на 15 августа

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter