В мире уже 21,1 миллиона инфицированных COVID-19 с начала пандемии (карта)
По состоянию на 8:20 в мире уже 21 160 751 подтвержденный случай инфицирования коронавирусом с начала пандемии. При этом 13278215 больным удалось выздороветь.
Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
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Лидерами по количеству заражений остаются США - 5313080, Бразилия - 2226443, Индия - 2525 922. В России количество инфицированных приближается к отметке в миллион, сейчас там 910 778 подтвержденных случаев.
Выздоровели от коронавируса больше всего в Бразилии - 2616981, Индии - 1808936, США - 1796326.
К сожалению, 764 697 инфицированных умерли.
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