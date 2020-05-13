В Италии за сутки от коронавируса вылечились более 3,5 тысячи человек, умерли - 195

Всего в этой стране выздоровели более 112 тысяч человек, умерли - более 31 тысячи.

В Италии за последние сутки от коронавирусной болезни COVID-19 выздоровели более 3,5 тысячи человек.

Об этом сообщает Департамент гражданской защиты Италии.

За последние 24 часа от осложнений коронавирусного заболевания умерли 195 человек. Вчера, 12 мая, сообщалось о 172 летальных случаях.

Всего в Италии зафиксировано 31 тысячу 106 летальных случаев.

По данным на 13 мая, количество инфицированных коронавирусом лиц составляет 78 тысяч 457, что на 2 тысячи 809 меньше, чем за предыдущие сутки.

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Госпитализированы 12 тысяч 172 человека, что на 693 меньше, чем день назад.

В отделениях интенсивной терапии в настоящее время находятся 893 пациента, что на 59 меньше, чем вчера.

Выздоровели и были выписаны из больницы 112 тысяч 541 человек, что на 3 тысячи 502 больше, чем за предыдущие сутки.

Кроме того, 65 тысяч 392 человека находятся в изоляции с симптомами COVID-19.

В целом количество инфицированных, умерших и тех, кто выздоровели, составляет 222 тысячи 104 человека, за последние сутки это число увеличилось на 888.

В мире по смертности Италия занимает третье место после США и Великобритании, а по количеству зараженных - пятое место после США, России, Великобритании и Испании.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 6:00 13 мая по киевскому времени, в мире от коронавирусной инфекции погибло 291 942 человека, всего количество подтвержденных случаев COVID-19 достигает 4 261 747. При этом, 1 493 414 лица выздоровели.