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Эксперимент в ресторане: скорость распространения "коронавируса" показали на видео

19:23, 12 мая 2020
Зарубежные новости
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Один из мужчин выступил в роли "зараженного", который якобы покашлял в руку / скриншот из видео

Видео опубликовано в Twitter-аккаунте NHK.

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Журналисты совместно с инфекционистами смоделировали возможную ситуацию в ресторане. В эксперименте приняли участие десять человек. На руки одного из мужчин нанесли вещество, светящееся при определенном освещении. Он выступил в роли «зараженного», который якобы покашлял в руку.

После этого всем предложили в течение 30 минут свободно брать блюда со шведского стола. За полчаса частицы невидимой краски, выступающей мокротой при кашле, появились на коже каждого из участников, причем у троих из них они были обнаружены на лице.

Следы краски также нашли на посуде с едой, к которой подходили участники эксперимента. Таким образом канал подтвердил, что передача от человека к человеку возможна даже без прямого контакта между людьми.

Как сообщал УНИАН, Всемирная организации здравоохранения предполагает очередную вспышку коронавирусной инфекции после ослабления карантина некоторыми странами, которые не подготовились к предотвращению новой волны заражений.

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