Эксперимент в ресторане: скорость распространения "коронавируса" показали на видео
Японский телеканал NHK провел эксперимент, в ходе которого показал скорость распространения коронавируса от человека к человеку.
Видео опубликовано в Twitter-аккаунте NHK.
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Журналисты совместно с инфекционистами смоделировали возможную ситуацию в ресторане. В эксперименте приняли участие десять человек. На руки одного из мужчин нанесли вещество, светящееся при определенном освещении. Он выступил в роли «зараженного», который якобы покашлял в руку.
После этого всем предложили в течение 30 минут свободно брать блюда со шведского стола. За полчаса частицы невидимой краски, выступающей мокротой при кашле, появились на коже каждого из участников, причем у троих из них они были обнаружены на лице.
Следы краски также нашли на посуде с едой, к которой подходили участники эксперимента. Таким образом канал подтвердил, что передача от человека к человеку возможна даже без прямого контакта между людьми.
クルーズ船で感染拡大を招いたとされる接触感染がどのようにして起きるのか、ＮＨＫが専門家と共同で実験を行ったところ、ウイルスに見立てた塗料は多数の人が触るものを介して広がることが確認されました。https://t.co/exeyyRXQiDpic.twitter.com/NCHGyJyXRw— NHKニュース (@nhk_news) May 8, 2020
Как сообщал УНИАН, Всемирная организации здравоохранения предполагает очередную вспышку коронавирусной инфекции после ослабления карантина некоторыми странами, которые не подготовились к предотвращению новой волны заражений.
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