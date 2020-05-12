Ученые нашли изменения в организме тяжелобольных COVID-19
Специалисты нашли аномальные изменения в желудочно-кишечном тракте тяжелобольных COVID-19.
Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Radiology.
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Во внимание взяли данные 414 человек с COVID-19, при этом чуть меньше трети снимков компьютерной томографии выявили разнообразные нарушения в работе кишечника.
У некоторых инфицированных обнаружили пневматоз - состояние, при котором газы проникают в толщу стенки кишечника и образуют там воздушные кисты.
У других - ишемию кишечника, а также холестаз - нарушение образования желчи.
Средний возраст исследуемых пациентов составляет 57 лет, многих из них подключили к аппаратам ИВЛ.
Как сообщал УНИАН, экспериментальный препарат от COVID-19 на основе искусственных антител может стать доступным уже осенью этого года.
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