113-летняя испанка победила COVID-19

Марии Браньяс удалось выздороветь, при том что 17 других постояльцев дома престарелых, где жила женщина, скончались.

Долгожительница из Испании Мария Браньяс стала старейшей пациенткой в мире, победившей коронавирус.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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В марте в доме престарелых Санта-Мария-дель-Тура в городе Олот, где проживает Браньяс, началась вспышка COVID-19. Заболела и сама Мария.

Заболевание протекало бессимптомно, пенсионерка никуда не выходила из своей комнаты, чтобы не заразить других. По словам дочери Браньяс, ее мать очень скучала взаперти и переживала, что встречает 113-й день рождения в одиночестве.

Женщине удалось выздороветь, при том что 17 других постояльцев дома престарелых скончались.

Мария Браньяс - самая старая жительница Испании. Она родилась в Сан-Франциско, США, 4 марта 1907 года и переехала в Испанию в 1915 году.

Браньяс удалось пережить две мировых войны, гражданскую войну в Испании и пандемию испанского гриппа. У долгожительницы трое детей, 11 внуков и 13 правнуков.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 6:00 12 мая по киевскому времени, в мире от коронавирусной инфекции погибло 285 971 человек, всего количество подтвержденных случаев COVID-19 достигает 4 175 284.



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