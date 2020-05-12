113-летняя испанка победила COVID-19
Долгожительница из Испании Мария Браньяс стала старейшей пациенткой в мире, победившей коронавирус.
Об этом сообщает издание Daily Mail.
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В марте в доме престарелых Санта-Мария-дель-Тура в городе Олот, где проживает Браньяс, началась вспышка COVID-19. Заболела и сама Мария.
Заболевание протекало бессимптомно, пенсионерка никуда не выходила из своей комнаты, чтобы не заразить других. По словам дочери Браньяс, ее мать очень скучала взаперти и переживала, что встречает 113-й день рождения в одиночестве.
Женщине удалось выздороветь, при том что 17 других постояльцев дома престарелых скончались.
Мария Браньяс - самая старая жительница Испании. Она родилась в Сан-Франциско, США, 4 марта 1907 года и переехала в Испанию в 1915 году.
Браньяс удалось пережить две мировых войны, гражданскую войну в Испании и пандемию испанского гриппа. У долгожительницы трое детей, 11 внуков и 13 правнуков.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на 6:00 12 мая по киевскому времени, в мире от коронавирусной инфекции погибло 285 971 человек, всего количество подтвержденных случаев COVID-19 достигает 4 175 284.
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