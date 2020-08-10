Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 10 августа

Число инфицированных коронавирусом в мире приближается к 20 миллионам. В Украине - более 80 тысяч случаев болезни COVID-19.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса, в рамках чего в ряде стран действуют карантинные ограничения.

Коронавирус в мире - статистика

По состоянию на 10 августа в мире зафиксировано почти 19,9 миллиона случаев коронавирусной инфекции.

Жертвами эпидемии стали более 731 тысячи человек. Вылечились от болезни более 12,1 миллиона пациентов.

Коронавирус в Украине: актуальные цифры

Сейчас в Украине зарегистрировано 81 957 случаев заболевания COVID-19. Умерли от болезни 1 922 человек, выздоровели - 44 359 пациента.

За минувшие сутки обнаружили 1 008 новых больных COVID-19.

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В мире от коронавируса выздоровели более 12 миллионов человек, а умерло более 730 тысяч

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