Испания стала лидером по распространению COVID-19 в Европе

Испания по количеству заражений на душу населения обошла Люксембург и оказалась на первом месте среди европейских стран с показателем 132.2 случаев на 100 000 населения.

Испания поднялась на 1 место в Европе по количеству новых заражений COVID-19 за последние две недели.

Об этом объявил Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний, сообщили в El Pais.

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За последние 14 дней, Испания по количеству заражений на душу населения обошла Люксембург и оказалась на первом месте среди европейских стран с показателем 132.2 случаев на 100 000 населения.

В течение последних нескольких дней эпидситуация в стране ухудшается. С пятницы 14 августа по понедельник в Испании обнаружили 16 269 новых заражений, сообщили в министерстве здравоохранения.

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Автор: Наталия Печиборщ