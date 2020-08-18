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Испания стала лидером по распространению COVID-19 в Европе

16:05, 18 августа 2020
Зарубежные новости
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Испания стала лидером по распространению COVID-19 в Европе / REUTERS

Об этом объявил Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний, сообщили в El Pais.

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За последние 14 дней, Испания по количеству заражений на душу населения обошла Люксембург и оказалась на первом месте среди европейских стран с показателем 132.2 случаев на 100 000 населения.

В течение последних нескольких дней эпидситуация в стране ухудшается. С пятницы 14 августа по понедельник в Испании обнаружили 16 269 новых заражений, сообщили в министерстве здравоохранения.

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Автор: Наталия Печиборщ

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