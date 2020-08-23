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Коронавирус в мире "подхватили" уже более 23 миллионов человек (карта)

11:33, 23 августа 2020
Зарубежные новости
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В мире - более 23 миллионов случаев заражения коронавирусом / фото REUTERS

Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса.

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Так, сейчас зафиксировано 23 208 492 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Вылечились от недуга 14 914 223 пациента. Вследствие осложнений, вызванных болезнью COVID-19, от начала пандемии скончались 804 474 человека.

В тройку наиболее пораженных пандемией коронавируса стран входят США (5 668 245 случаев), Бразилия (3 582 362) и Индия (3 044 940).

Возглавляют печальную статистику смертности США – там зарегистрировано 176 362 умерших от COVID-19. На втором месте находится Бразилия (114 250), на третьем – Мексика (52 706).

Данные по COVID-19 по состоянию на 23 августа 2020 / скриншот

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Автор: Алина Вишневская

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