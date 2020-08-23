Коронавирус в мире "подхватили" уже более 23 миллионов человек (карта)

Выздоровели от COVID-19 почти 15 миллионов человек.

По состоянию на утро, 23 августа, общее количество случаев заражений коронавирусной инфекцией в мире превысило 23 миллиона.

Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса.

Читайте такжеВОЗ надеется, что пандемия COVID-19 не продлится более двух лет

Так, сейчас зафиксировано 23 208 492 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Вылечились от недуга 14 914 223 пациента. Вследствие осложнений, вызванных болезнью COVID-19, от начала пандемии скончались 804 474 человека.

В тройку наиболее пораженных пандемией коронавируса стран входят США (5 668 245 случаев), Бразилия (3 582 362) и Индия (3 044 940).

Возглавляют печальную статистику смертности США – там зарегистрировано 176 362 умерших от COVID-19. На втором месте находится Бразилия (114 250), на третьем – Мексика (52 706).

Пандемия коронавируса: что известно

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает респираторную болезнь COVID-19, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С тех пор заражение этим вирусом было зафиксировано в ряде стран мира, включая Украину.

В марте Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни-пандемией.

В Украине лабораторно подтверждено 104 958 случаев заболевания COVID-19, из них 2 271 летальный, 52 235 пациентов выздоровели.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Алина Вишневская