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ВОЗ надеется, что пандемия COVID-19 не продлится более двух лет

09:24, 22 августа 2020
Зарубежные новости
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Мир имеет опыт борьбы с такими недугами и лучшие технологии, подчеркнул Гебреисус / REUTERS

Об этом заявил глава организации Тедрос Аданом Гебреисус, цитирует Reuters.

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Он вспомнил двухлетнее протекание испанского гриппа с 1918 по 1920 годы. В ВОЗ, в свою очередь, надеются, что пандемия COVID-19 не продлится дольше «испанки».

"В нашей ситуации теперь с большим количеством технологий и, конечно, с большей связностью, у вируса больше шансов на распространение, он может двигаться быстрее, поскольку больше мы более связны", – отметил Гебреисус.

Однако мир имеет опыт борьбы с такими недугами и лучшие технологии, чем прежде, заметил он.

«Таким образом, мы надеемся закончить эту пандемию менее чем за два года», – подытожил глава ВОЗ.

Коронавирус в Украине и мире: Новости за 22 августа

  • По состоянию на утро 22 августа в мире уже 22 949 234 подтвержденных случаев инфицирование коронавирусом с начала пандемии. При этом 14 712 252 больным удалось выздороветь.
  • Китайская государственная фармакологическая компания Sinopharm объявила, что одна доза ее экспериментальной вакцины от коронавируса будет стоить тысячу юаней. Это примерно 145 долларов. Таким образом, стоимость китайского препарата в 36 раз выше, чем в случае вакцины, которую разрабатывает Оксфордский университет.
  • Клиника в Нидерландах ищет добровольцев среди женщин, которые бы согласились пожертвовать свое грудное молоко. Ученые хотят проверить, можно ли его использовать для предотвращения заражения коронавирусом.
  • Спецслужбы США узнали, что местные власти Уханя и провинции Хубэй на начальном этапе скрывали от Пекина информацию о распространении коронавирусу COVID-19.

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Перевод: Яна Ставская

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