ВОЗ надеется, что пандемия COVID-19 не продлится более двух лет

Глава организации упомянул о протекании испанского гриппа.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) надеется, что пандемия коронавирус закончится вместе с изобретением вакцины.

Об этом заявил глава организации Тедрос Аданом Гебреисус, цитирует Reuters.

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Он вспомнил двухлетнее протекание испанского гриппа с 1918 по 1920 годы. В ВОЗ, в свою очередь, надеются, что пандемия COVID-19 не продлится дольше «испанки».

"В нашей ситуации теперь с большим количеством технологий и, конечно, с большей связностью, у вируса больше шансов на распространение, он может двигаться быстрее, поскольку больше мы более связны", – отметил Гебреисус.

Однако мир имеет опыт борьбы с такими недугами и лучшие технологии, чем прежде, заметил он.

«Таким образом, мы надеемся закончить эту пандемию менее чем за два года», – подытожил глава ВОЗ.

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По состоянию на утро 22 августа в мире уже 22 949 234 подтвержденных случаев инфицирование коронавирусом с начала пандемии. При этом 14 712 252 больным удалось выздороветь.

Китайская государственная фармакологическая компания Sinopharm объявила, что одна доза ее экспериментальной вакцины от коронавируса будет стоить тысячу юаней. Это примерно 145 долларов. Таким образом, стоимость китайского препарата в 36 раз выше, чем в случае вакцины, которую разрабатывает Оксфордский университет.

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Перевод: Яна Ставская