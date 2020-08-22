ВОЗ надеется, что пандемия COVID-19 не продлится более двух лет
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) надеется, что пандемия коронавирус закончится вместе с изобретением вакцины.
Об этом заявил глава организации Тедрос Аданом Гебреисус, цитирует Reuters.
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Он вспомнил двухлетнее протекание испанского гриппа с 1918 по 1920 годы. В ВОЗ, в свою очередь, надеются, что пандемия COVID-19 не продлится дольше «испанки».
"В нашей ситуации теперь с большим количеством технологий и, конечно, с большей связностью, у вируса больше шансов на распространение, он может двигаться быстрее, поскольку больше мы более связны", – отметил Гебреисус.
Однако мир имеет опыт борьбы с такими недугами и лучшие технологии, чем прежде, заметил он.
«Таким образом, мы надеемся закончить эту пандемию менее чем за два года», – подытожил глава ВОЗ.
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