Инфицированных COVID-19 в мире уже почти 30 миллионов (карта)

Украина в мировом перечне находится в первой тридцатке.

По состоянию на утро 22 августа в мире уже 22 949 234 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом с начала пандемии. При этом 14 712 252 больным удалось выздороветь.

Об этом свидетельствуют данные карты распространение вируса при Университете имени Джона Хопкинса.

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Лидерами по количеству зарегистрированных инфицированных остаются: США – 5 622 540, Бразилия – 3 532 330, Индия – 2 975 701, Россия – 944 671.

Украина в мировом перечне находится в 30 стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев заражения – наряду с Казахстаном и Израилем.

14 712 252 человек выздоровели. Больше всего - в Бразилии (2 855 558), Индии (2 222 577), США (1 965 056). 799 245 человек умерли за все время пандемии.

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Автор: Яна Ставская