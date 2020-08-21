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В мире уже 22,6 миллиона подтвержденных инфицированных COVID-19 (карта)

07:13, 21 августа 2020
Зарубежные новости
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Коронавирус новости 21 августа - сколько больных в мире, данные по странам / REUTERS

Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса.

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Лидерами по количеству зараженных остаются США - 5573743, Бразилия - 3501975, Индия - 2836 925. В России такое количество приближается к миллиону - 936 833.

Украина - 29-я в мировом перечне.

При этом 14 479 240 больных выздоровели. Больше всего - в Бразилии (2 844 318), Индии - 2 096 664 и США - 1 947 035.

792 708 инфицированных с начала пандемии умерли.

Карта распространения коронавируса в мире / Скриншот

Коронавирус в мире: новости за 21 августа:

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Автор: Яна Ставская

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