В мире уже 22,6 миллиона подтвержденных инфицированных COVID-19 (карта)

В России количество зарегистрированных инфицированных приближается к миллиону.

По состоянию на утро 21 августа в мире насчитывается уже 22 609 467 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса.

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Лидерами по количеству зараженных остаются США - 5573743, Бразилия - 3501975, Индия - 2836 925. В России такое количество приближается к миллиону - 936 833.

Украина - 29-я в мировом перечне.

При этом 14 479 240 больных выздоровели. Больше всего - в Бразилии (2 844 318), Индии - 2 096 664 и США - 1 947 035.

792 708 инфицированных с начала пандемии умерли.

Коронавирус в мире: новости за 21 августа:

Forbes: В теле детей в 100 раз больше коронавируса, чем у тяжело больных взрослых

Newsweek: Коронавирус мутировал и стал более заразным, но менее смертельным?

Nature: Мир может никогда не узнать, кровяная плазма лечит COVID-19

National Geographic: Прививка от COVID-19 могут стать обязательными, как это будет происходить?

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Автор: Яна Ставская