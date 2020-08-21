В мире уже 22,6 миллиона подтвержденных инфицированных COVID-19 (карта)
07:13, 21 августа 2020Зарубежные новости
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В России количество зарегистрированных инфицированных приближается к миллиону.
Коронавирус новости 21 августа - сколько больных в мире, данные по странам / REUTERS
По состоянию на утро 21 августа в мире насчитывается уже 22 609 467 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса.
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Лидерами по количеству зараженных остаются США - 5573743, Бразилия - 3501975, Индия - 2836 925. В России такое количество приближается к миллиону - 936 833.
Украина - 29-я в мировом перечне.
При этом 14 479 240 больных выздоровели. Больше всего - в Бразилии (2 844 318), Индии - 2 096 664 и США - 1 947 035.
792 708 инфицированных с начала пандемии умерли.
Карта распространения коронавируса в мире / Скриншот
Коронавирус в мире: новости за 21 августа:
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- Newsweek: Коронавирус мутировал и стал более заразным, но менее смертельным?
- Nature: Мир может никогда не узнать, кровяная плазма лечит COVID-19
- National Geographic: Прививка от COVID-19 могут стать обязательными, как это будет происходить?
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