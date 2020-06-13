Коронавирус не передается с молоком матери ребенку - ВОЗ

Медики и ученые пока не нашли подтверждения передачи коронавируса с молоком матери новорожденному ребенку.

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Об этом сообщила директор департамента здоровья материнства, новорожденных, детей и подростков Всемирной организации здравоохранения Аншу Банерджи, передает medikforum.

"Мы выявили фрагменты вируса в материнском молоке, но мы не выявили живого вируса в материнском молоке. Так что риск передачи вируса от матери к ребенку на данный момент не установлен", - утверждает представитель ВОЗ.