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Коронавирус не передается с молоком матери ребенку - ВОЗ

15:31, 13 июня 2020
Зарубежные новости
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Иллюстрация / REUTERS

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Об этом сообщила директор департамента здоровья материнства, новорожденных, детей и подростков Всемирной организации здравоохранения Аншу Банерджи, передает medikforum.

"Мы выявили фрагменты вируса в материнском молоке, но мы не выявили живого вируса в материнском молоке. Так что риск передачи вируса от матери к ребенку на данный момент не установлен", - утверждает представитель ВОЗ.

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