Коронавирус добрался до пляжей: в Турции обеспокоены ростом количества инфицированных COVID-19

В Минздраве Турции подчеркнули, что "первая волна дошла до пляжей". Однако, наибольшее увеличение количества передачи инфекции ощутили в Анкаре.

В Турции обеспокоены ростом количества случаев инфицирования COVID-19, поскольку ежедневный показатель заражения два дня подряд превышает тысячу.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на The Guardian.

Отмечается, что правительство смягчило большинство карантинных мер, введенных в стране с момента первого зафиксированного случая коронавируса в марте и после "пика" в апреле, когда суточное количество подтвержденных случаев коронавируса превышало пять тысяч.

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Однако, после почти месяца суточных показателей, меньших девятьсот, министр здравоохранения Фахреттин Коса заявил, что за последние 24 часа в стране зафиксировали 1178 новых случаев инфицирования.

"Мы обеспокоены увеличением количества случаев", - заявил он, призвав граждан соблюдать меры предосторожности.

Коса завил, что "первая волна дошла до пляжей", поскольку турки и иностранные туристы едут к курортным берегам страны. Однако, больше всего увеличение количества передачи инфекции почувствовали в Анкаре, где "пандемические больницы и их реанимационные отделения заполнены на 100%".

Он также добавил, что серьезные эпидемиологические последствия может вызвать празднование главного праздника мусульман Курбан-байрам, которое прошло с 31 июля по 3 августа.

Однако позже Минздрав Турции уточнил заявление своего главы по росту в стране случаев заражения COVID-19 после открытия границ. В ведомстве пояснили, что речь идет о новых случаях инфицирования в больших городах, а не на курортах.

«Никакой вспышки коронавируса в курортных зонах не наблюдается, там нет проблем. Мы фиксируем рост числа больных в крупных городах - Анкаре, Стамбуле, Конье, Диярбакыре, Газиантепе », - сказал «РИА Новости» представитель Министерства здравоохранения Турции.

Как сообщал УНИАН, с начала вспышки в Турции коронавирусную инфекцию подхватили более 236 тыс человек, около 6 тыс из которых умерли от осложнений заболевания, а более 219 тыс - вылечились.

Напомним, Турция открыла свои границы для украинских туристов с 1 июля.

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