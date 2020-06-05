На Кипре после первого дня "нулевой" статистики - новые зараженные COVID-19

Тем временем, Кипр активно готовится к туристическому сезону.

На Кипре, который вчера впервые с начала эпидемии не зарегистрировал новых заражений, выявили еще 2 случая коронавируса.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Cyprus Times, такие данные обнародовали органы здравоохранения.

На Кипре снова обнаружили два случая коронавируса, после того, как вчера страна впервые с начала эпидемии не зарегистрировала ни одного нового больного.

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Один из этих случаев обнаружили у гражданина, который вернулся из-за границы.

Таким образом, количество подтвержденных случаев с начала эпидемии возросло до 960. Умерли за время эпидемии 17 человек.

3 июня Кипр, который усиленно готовится к туристическому сезону, на три недели ускорил снятие большей части коронавирусных ограничений, что остались в стране. С 9 июня смогут открыться торговые центры, аэропорты и внутренние зоны отдыха отелей, бары и рестораны, театры и кинотеатры под открытым небом.

Свое решение власти объясняют неизменно низким уровнем распространения инфекции с момента отмены 4 мая приказа об ограничении выхода из дома.

Как сообщал ранее УНИАН, Зеленский хочет отменить визы для Китая и других стран для развития туризма.

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