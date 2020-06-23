Ученые доказали: мужчины производят больше антител к COVID-19, чем женщины

Мужчинам с COVID-19 больше угрожает сложное течение болезни, но это делает их лучшими донорами.

Мужчины производят больше антител к новой коронавирусной инфекции COVID-19, чем женщины.

О выводах Национальной службы здравоохранения Британии, которая собирает плазму крови выздоровевших пациентов, пишет ТСН со ссылкой на Independent.

Исследование Службы оценивает, могут ли реконвалесцентные (тех, кто выздоравливает) дозы плазмы быть эффективными для формирования иммунного ответа у тех, кто борется с инфекцией.

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После более месяца испытаний было установлено, что у 43% доноров-мужчин было достаточно антител в плазме, чтобы их можно было использовать для трансфузии, по сравнению с 29% женщин.

Профессор Дэвид Робертс, заместитель директора по вопросам сдачи крови в Службе, сказал: "Мы все еще хотим помощи от любого, у кого был коронавирус или симптомы. Нужно больше доноров плазмы. Но особенно нам нужны мужчины. Мы проверяем каждое донорство плазмы, и у мужчин более высокий уровень антител, а это означает, что мы можем использовать их плазму для спасения жизней".

"Наши исследования и многие другие во всем мире показывают, что мужчины с COVID-19 больше рискуют тяжело заболеть, чем женщины. Это делает их лучшими донорами плазмы после выздоровления", - пояснил Робертс.

Напомним, смертность среди мужчин за новую коронавірусну инфекцию - 2,8% против 1,7% - среди женщин. По словам ученых, ряд факторов может работать против мужчин. Среди них явления и сугубо биологические, и те, что кроются в их образе жизни.

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