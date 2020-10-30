До 80% новых случаев заражения коронавирусом в Британии, 60% в Ирландии и по 40% во Франции и Швейцарии вызваны новым штаммом, который отличается от того, который ширился миром еще весной этого года.

Ученые предполагают, что новый штамм коронавируса, который появился в Испании, сейчас является причиной большинства новых заражений COVID-19 в некоторых странах Европы.

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Сообщается, что этот штамм отвечает примерно за 80% новых случаев заражения в Британии, 60% — в Ирландии и по 40% во Франции и Швейцарии.

Об этом говорится в докладе группы швейцарских и испанских исследователей, которые отслеживают генные мутации коронавируса, пишет BBC Украина.

Новый штамм назвали 20А. EU1 и в его структуре может быть шесть генетических отличий от обычного COVID-19, который стал причиной распространения вируса по всему миру в начале весны 2020 года.

"Такого вида коронавируса мы еще не видели. Но пока нет доказательств того, что имеющиеся генные мутации влияют на скорость его передачи или последствия заболевания», — говорит специалист по эволюционной генетике Базельского университета Эмма Ходкрофт.

Ученые считают, что этот вирус мог распространиться по всей Европе из-за туристов, которые летом отдыхали в Испании.

Вирус, который сейчас обнаруживают у многих больных по всей Европе, несомненно принадлежит к одной разновидности, который летом зародился в Испании, говорит профессор Таня Штадлер в разговоре с Financial Times.

Другой соавтор исследования, испанский генетик Иньяки Комасы, предполагает, что победная поступь 20А.EU1 началась с какого-то конкретного массового мероприятия, где присутствовали один или несколько "супер распространителей".

Пока непонятно, является ли новая мутация более опасной с точки зрения заразности и протекания болезни.

По словам Штадлер, сейчас вирусологи выясняют, задели ли мутации так называемые "белковые шипы", с помощью которых вирус попадает в клетку человека.

Ранее в США обнаружили еще одну мутацию коронавируса - D614G - которая, по предварительным данным, является более агрессивной.

Коронавирус: важно знать каждому

Отметим, количество людей, подхвативших коронавирус с начала пандемии, превысило 45 миллионов. За данными Университета Джонса Гопкинса, более 1,1 миллиона больных скончались, более 80 тысяч находятся в тяжелом состоянии.

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Автор: УНИАН