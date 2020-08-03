Менее 10% населения переболели коронавирусом - ВОЗ
Менее 10% населения было инфицировано коронавирусом, а самая высокая вероятность заболеть - у медицинских работников.
Об этом заявила представитель ВОЗ Мария Ван Керхове на брифинге, передает НВ.
"Большинство результатов показывают, что менее 10% населения являются положительными. Существует более высокая вероятность заражения у работников здравоохранения", - сказала она.
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По словам Керхове, данная информация основана на анализе результатов множества исследований.
Напомним, что по состоянию на понедельник, 3 августа, всего в мире подтвердили более 18 миллионов случаев коронавируса.
Первое место по числу инфицированных занимают США - почти 5 миллионов зараженных. На втором месте Бразилия с почти 3 миллионами, а на третьем - Индия - почти 2 миллиона заболевших.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 73 158 человек, из них 39 876 выздоровели, летальных исходов - 1738.
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