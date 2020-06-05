Исследования показали, что люди с высоким давлением чаще умирают от коронавируса

Отмечается, что во время исследования специалисты изучили записи о 2866 пациентов, которые проходили лечение в Ухане, где возникла вспышка COVID-19.

Пациенты с коронавирусом, которые также страдают от высокого кровяного давления, вдвое чаще умирают от этой инфекции.

К такому выводу пришла группа ученых во главе с медиками отделения кардиологии в больнице города Сиан, Китай. По их словам, высокое давление ухудшает риск серьезных симптомов, сообщает Оbozrevatel со ссылкой на CNN.

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Отмечается, что во время исследования специалисты изучили записи о 2866 пациентов, которые проходили лечение в Ухане, где возникла вспышка COVID-19.

Оказалось, что чуть менее 30% из них имели повышенное кровяное давление.

"Вскоре после того как мы начали лечение пациентов с коронавирусом в начале февраля в Ухане, то заметили, что почти половина из тех, кто умер, имела высокое кровяное давление, который был намного выше, чем у пациентов с только легкими симптомами COVID-19", – говорится в научной статье.

Ученые также выяснили, что 4% пациентов с высоким давлением умерли, как сравнить с 1,1% пациентов без него.

После некоторой корректировки различий между больными это привело к удвоенного риска смерти для людей с высоким давлением. Отмечается, что 7,9% пациентов, которые прекратили принимать лекарства от кровяного давления, умерли.

Отметим, изменение образа жизни и пищевых привычек, а именно потребление большего количества овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов, помогает снизить высокое артериальное давление.

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