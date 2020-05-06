Суперкомпьютер назвал препараты, которые лечат от Covid-19
Специалисты Университета Майнца в Германии проанализировали эффективность противовирусных лекарств в борьбе с SARS-CoV-2 с помощью суперкомпьютера MOGON II.
Об этом говорится в исследовании, опубликованном на сайте университета Майнца.
Устройство провело 30 миллиардов одиночных вычислений с 42 тысячами различных медицинских веществ, описанных в открытых базах данных.
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«Данный метод компьютерного моделирования известен как молекулярная стыковка, и он используется в науке на протяжении многих лет», - говорится в отчете.
Исследование проводилось около двух месяцев. Суперкомпьютер нашел средства против гепатита C, которые обладают способностью связывать и нейтрализовывать частицы вируса SARS-CoV-2. В их число вошли симепревир, паритапревир, гразопревир и велпатасвир.
Проверяя расчеты компьютера, ученые заметили, что SARS-CoV-2 и возбудитель гепатита C можно отнести к одноцепочечным РНК-вирусам.
«Результаты нашей научной работы необходимо подтвердить лабораторными экспериментами и клиническими испытаниями», - заявил участник исследования профессор Томас Эфферт.
Как сообщал УНИАН, результаты клинического исследования показали, что пациенты с коронавирусом, которые принимали ремдесивир, выздоравливали примерно на 30% быстрее, чем те, кто принимал плацебо.
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