Малайзия изменила протокол лечения COVID-19: пациентов выписывают уже через две недели - СМИ

В Малайзии пациентов с коронавирусом будут выписывать уже на 14 день. Даже если тест на COVID-19 будет положительным.

В Малайзии изменили протокол лечения коронавируса.

"Легкие" пациенты будут выписаны, даже если у них будет положительный результат на коронавирус, через 14 дней. Об этом сообщает The Star.

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Основываясь на последних рекомендациях ВОЗ, доктор Нур Хишам Абдулла сказал, что Малайзия теперь позволит пациентам с COVID-19, которые прошли двухнедельное лечение в больницах, вернуться домой, даже если результаты их анализов будут положительным.

Как сообщается, в указаниях ВОЗ сказано, что положительные результаты ПЦР-теста на 13-й день могут быть связаны с остаточными фрагментами вируса, которые больше не активны.

Отметим, что в Украине для выписки необходимо, чтобы два теста на коронавирус оказались отрицательными.

По словам медиков, в Украине в случае положительного ИФА-теста его нужно проверить повторно. Затем пациентам с такими тестами рекомендуют сдать ПЦР, до сих пор являющийся «золотым стандартом» в процедуре тестирования человека на наличие COVID-19.

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