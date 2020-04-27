Билл Гейтс назвал реальный срок выхода вакцины от коронавируса

Миллиардер рассказал, когда удастся наладить промышленное производство вакцины против COVID-19.

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс дал свой прогноз по срокам выхода вакцины против коронавируса.

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Свою точку зрения он озвучил во время интервью на телеканале CNN.

По словам Гейтса наладить промышленное производство вакцины от коронавируса будет возможно не раньше, чем через год.

Как сообщается, Гейтс заявил, что тщательное планирование борьбы с вирусом имеет решающее значение, поскольку, пройдет еще один-два года, прежде чем вакцина против коронавируса будет разработана и готова к крупномасштабному производству.

Администрация Трампа подсчитала, что до производства вакцины осталось 12-18 месяцев, хотя некоторые лидеры в этой области говорят, что сроки могут быть слишком быстрыми. Гейтс сказал, что тестирование «3-ей стадии», которое определит, может ли лекарство иметь вредные побочные эффекты, займет время.

«Очень сложно сжать эти сроки», - сказал Билл Гейтс.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что фонд Билла Гейтса пожертвует $100 миллионов на борьбу с коронавирусом.

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