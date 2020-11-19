По состоянию на утро 19 ноября общее количество случаев заражений коронавирусной инфекцией в мире превысило 56,2 миллиона человек.
Об этом свидетельствуют данные карты распространение вируса при Университете имени Джона Хопкинса.
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Так, с начала пандемии зафиксировано 56202247 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Из них 1349339 человек умер, а 36146875 - выздоровели.
В тройку наиболее пораженных пандемией коронавируса стран входят США (11527440 случаев), Индия (8912907) и Бразилия (5945849).
Возглавляют печальную статистику смертности США - там зарегистрировано 250485 умерших от COVID-19. На втором месте находится Бразилия (167455), на третьем – Индия (131578).
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