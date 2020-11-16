С начала пандемии коронавируса более 1,3 миллиона человек умерли от недуга.

По состоянию на утро 16 ноября общее количество случаев заражений коронавирусной инфекцией в мире превысило 54,3 миллиона.

Об этом свидетельствуют данные карты распространение вируса при Университете имени Джона Хопкинса.

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Так, с начала пандемии зафиксировано 54369609 лабораторно подтвержденные случаи заболевания COVID-19. Из них 1317131 человек умер, а 34954629 - выздоровели.

В тройку наиболее пораженных пандемией коронавируса стран входят США (11036937 случаев), Индия (8845127) и Бразилия (5863093).

Возглавляют печальную статистику смертности США - там зарегистрировано 246210 умерших от COVID-19. На втором месте находится Бразилия (165798), на третьем – Индия (130070).

Коронавирус: важно знать каждому

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Автор: УНИАН