Преодолеть болезнь смогли почти 19 млн человек.

Количество зарегистрированных случаев коронавируса в мире по состоянию на утро 11 сентября превысило 28 миллионов человек.

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Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса.

Согласно данным, в мире уже насчитывается 28 064 801 случай инфицирования COVID-19.

Наибольшее количество заражений зарегистрировано в США - 6,3 млн, Индии - 4,4 млн, Бразилии - 4,2 млн.

Вместе с тем 18,9 млн человек уже смогли выздороветь.

Жертвами вируса стали 908 257 человек.

Коронавирус в мире: последние новости

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Автор: Екатерина Лиманская