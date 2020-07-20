В ВОЗ предположили, когда может начаться массовая вакцинация против коронавируса

Результаты испытаний вакцин могут быть получены уже к началу следующего года.

По данным Всемирной организации здравоохранения, массовая вакцинация против коронавируса может начаться в середине 2021 года.

Об этом заявила заместитель главы ВОЗ Сумия Сваминатан, передает DW.

По ее словам, "на данный момент более 20 вакцин-кандидатов проходят клинические испытания", и есть надежда, что некоторые из них сработают.

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Результаты могут быть получены уже к началу следующего года.

Тот факт, что антитела к COVID-19 могут исчезать через некоторое время, не является доказательством полного отсутствия приобретенного иммунитета, считает Сваминатан.

Как сообщал УНИАН, ученые Королевского колледжа Лондона заявили, что существует шесть основных форм заболевания, вызываемого коронавирусом. Исследователи отметили, что каждая форма отличается друг от друга симптомами и позволяет определить риск развития серьезных осложнений.

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