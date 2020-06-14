Китай сообщил о новой вспышке коронавируса - СМИ
Китай сообщил о высоком ежедневном количестве новых случаев инфицирования коронавирусом за последние два месяца.
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Как сообщает Радио Свобода, китайская Национальная комиссия здравоохранения зарегистрировала 57 новых случаев COVID-19, 36 из них связаны со вспышкой на оптовом рынке продовольствия в Пекине.
Рынок был закрыт 13 июня, а в 11 соседних жилых кварталах введен жесткий карантин.
Это первые новые подтвержденные случаи в столице Китая за более чем 50 дней.
Отмечается, что Китай не учитывает в общей статистике случаи бессимптомного течения болезни.
Как сообщал УНИАН, в мире зафиксировано более 7,6 млн случаев заражения коронавирусом. В Украине уже официально подтверждено уже 30 506 случаев COVID-19.
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