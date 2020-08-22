В мире от COVID-19 умерли более 800 тысяч человек

Україна ввійшла до тридцятки країн з найбільшою кількістю підтверджених випадків зараження.

В мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 800 тыс. 720 человек.

Такие данные обнародовал Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Коронавирус у мире

Больше всего смертей зарегистрировано в США (175 тыс. 674), Бразилии (113 тыс. 358), Мексике (59 тыс. 610).

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Всего в мире зафиксировано 23 млн 015 тыс. 658 случаев инфицирования коронавирусом. Больше всего заражений в США (5,64 млн), Бразилии (3,53 млн), Индии (2,98 млн).

Украина вошла в тридцатку стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев заражения.

Коронавирус в Украине: какая ситуация на сегодня

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Автор: Светлана Закелова