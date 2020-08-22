В мире от COVID-19 умерли более 800 тысяч человек
21:42, 22 августа 2020Зарубежные новости
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Україна ввійшла до тридцятки країн з найбільшою кількістю підтверджених випадків зараження.
Количество жертв COVID-19 превысило 800 тысяч человек / фото REUTERS
В мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 800 тыс. 720 человек.
Такие данные обнародовал Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
Коронавирус у мире
Больше всего смертей зарегистрировано в США (175 тыс. 674), Бразилии (113 тыс. 358), Мексике (59 тыс. 610).
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Всего в мире зафиксировано 23 млн 015 тыс. 658 случаев инфицирования коронавирусом. Больше всего заражений в США (5,64 млн), Бразилии (3,53 млн), Индии (2,98 млн).
Украина вошла в тридцатку стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев заражения.
Коронавирус в Украине: какая ситуация на сегодня
- По данным Минздрава Украины, с начала пандемии в стране лабораторно подтверждено 102 тыс. 971 случай COVID-19, за минувшие сутки, 21 августа, болезнь выявлена у 2 тыс. 328 человек.
- В Киеве зафиксировано наибольшее суточное количество смертей от коронавируса.
- Губернатор Тернопольщины заразился коронавирусом.
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