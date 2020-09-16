Даже если вакцины появятся к концу текущего года, укрощение пандемии займет больше времени, чем может показаться.

Главный эксперт США по вопросам коронавируса Энтони Фаучи на прошлой неделе предупредил, что пандемия COVID-19, скорее всего, продолжится в 2021 году. Он, конечно, прав. И всем нужно смириться с этой реальностью. Нужно начать предпринять шаги, чтобы разобраться с ней, а не отрицать слова Фаучи.

Читайте такжеЗа сутки во всем мире выявлено 289 тысяч новых случаев заболевания COVID-19Об этом пишет New York Times, добавляя, что многие американцы не хотят принимать ситуацию такой, какая она есть. Они надеются на перезапуск отложенного спортивного сезона, на открытие школ и на то, что они наконец смогут отправиться в перенесенные отпуска и пойти на все вечеринки. Можно легко понять, что многие устали от ограничений, которые появились из-за COVID-19. К сожалению, решительность людей слабеет тогда, когда нужно, чтобы она укреплялась. И это может очень дорого стоить всем.

Нереалистичный оптимизм частично вытекает из того факта, что люди начали привязывать свои надежды к медицинским прорывам. Перспективные случаи прогресса действительно были. Например, препарат под названием remdesivir потенциально может помочь людям, которые попали в больницу с коронавирусом. Лекарства на основе антител могут улучшить результат терапии или предотвратить заражение людей в группе высокого риска.

Но большинство пациентов пока не получают никакой пользы от этих прорывов. Более того, ни одна из этих терапий не может предотвратить заражение или госпитализацию в широком масштабе. Проблема невыровненной кривой заражений не только в угрозе получить большее количество погибших, хотя это тоже важно. Она также в перегрузке систем здравоохранения, в появлении ситуации, когда палаты настолько заполнены, что лечить людей с другими болезнями просто невозможно. Пациенты с сердечными приступами, инсультами, раком тоже могут стать фактором, который приведет к повышению уровня смертности.

Читайте такжеДоставка вакцин от COVID-19 может стать серьезным вызовом – СМИАмериканцы также слишком переоценивают вакцины. Многие ждут, что еще до конца осени они будут утверджены и смогут «эффективно» помочь побороть коронавирус. Но маловероятно, что вакцины действительно изменят всю игру.

В конце концов, все прививки не одинаковы. Некоторые из них, например, вакцины против кори, свинки и краснухи, дают защиту на всю жизнь после приема нескольких доз. Другие же, как средства против гриппа, защищают только один сезон. Никто не знает, какой будет вакцина против коронавируса. Хотя более вероятным сейчас кажется, что она будет похожа на прививки от гриппа.

Никто не знает, как долго будет сохраняться иммунитет от коронавируса. Никто не знает, как прививки подействует на различные группы населения. И через все эти открытые вопросы всем придется соблюдать осторожность даже после иммунизации. Пока не появятся убедительные доказательства, что вакцина помогла большой части населения, нам придется носить маски и держать дистанцию ​​друг от друга.

Но слишком многие люди не собираются этого делать. Они будут верить, что вакцина их защищает. Поэтому значительное количество людей быстро бросится в круговорот своей привычной активности. И это может привести к новым крупным вспышкам. Но даже такой сценарий, конечно же, основывается на предположении, что вакцина будет широко и быстро распространена (что вряд ли), что люди сделают прививки (а многие не сделает) и дистрибуция доз будет организована так, чтобы наиболее уязвимые люди получили их первыми (что противоречит нескольким десятилетиям неравенства в сфере здравоохранения).

Читайте такжеТрамп анонсировал появление вакцины от коронавируса в США через несколько недельОдобрение вакцины может стать началом реального ответа на пандемию коронавируса. А это точно не будет конец. Очень вероятно, что жизнь в 2021 году, особенно в первом полугодии, будет такой же, как и сейчас. Те, кто думает, что осталось терпеть всего несколько месяцев, должны пересмотреть свои ожидания. Тех, кто рассчитывает, что обучение в школах было сорвано только в 2020-м, и все вернется в норму следующего года, ждет больной пробуждения.

"Если говорить о возвращении к такой нормальности, которая напоминала положение вещей к появлению COVID-19, то это может произойти ближе к концу 2021", - сказал доктор Фаучи в эфире MSNBC.

Весной мы потеряли свой шанс на лучшее лето. А летом мы потеряли шанс спасти осень. И вот мы снова теряем свое время. Новый год не так далеко. Нужно еще выяснить, как жить в этом новом мире. А это значит, что придется наконец принять все стратегии для борьбы с коронавирусом, которые многим из нас не нравятся.

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Перевод: Лесь Дымань