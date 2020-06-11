Ученые рассказали, как группа крови влияет на вероятность инфицирования коронавирусом - СМИ

Новое исследование показывает, люди с какой группой крови имеют наибольший риск подхватить коронавирус.

Ученые обнаружили, что группа крови может влиять на уровень риска заразиться новым коронавирусом. Люди с I группой крови имеют наименьший риск подхватить COVID-19, а самый большой - с IV группой крови.

Однако результаты являются предварительными, пишет ТСН со ссылкой на IFL Science.

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Ученые из компании 23andMe изучили данные более 750 тыс. людей, в том числе 10 тыс. из них были госпитализированными с диагнозом COVID-19, чтобы выяснить, могут ли генетические данные дать какое-то представление об их состоянии. Результаты еще не были официально опубликованы и не рецензированные, но предварительные результаты показали интересную информацию.

Люди с I группой крови, видимо, менее восприимчивы к COVID-19. Хотя это не означает, что люди с этой группой крови имеют сверхчеловеческую защиту от болезни, они, по данным, на 9-18% реже других имеют положительный результат на COVID-19.

Если обратить особое внимание на людей, которые имели высокую вероятность заражения вирусом, таких как медицинские работники, исследователи обнаружили, что только в 3,2 % положительных участников COVID-19 была группа крови І.

Результаты показали, что больными на коронавирус:

3,9% были со II группой крови;

4% были с III группой крови;

4,1% были с IV группой крови.

После поправки на возраст, возраст, пол, расу, этническую принадлежность, индекс массы тела и другие факторы, было обнаружено, что люди с І группой крови имеют небольшой, но заметный "защитный эффект" как против достояния COVID-19, так и при госпитализации.

Однако, существует ряд других параметров, которые не были исследованы, и эта связь до сих пор является корреляцией без причинной связи.

"Были некоторые сообщения о связи между COVID-19, свертываемостью крови и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Эти отчеты предоставили некоторые подсказки о том, какие гены могут иметь значение. Мы не единственная группа, которая рассматривает это, и в конечном итоге научному сообществу, возможно, потребуется объединить свои ресурсы для реального решения вопросов, касающихся связей между генетикой и COVID-19", - главный ученый с 23andMe Адам Отоном

Напомним, другое исследование пациентов больницы в китайском городе Ухань, где, как считается, началась пандемия, показало, что II группа крови была связана с более высоким риском развития COVID-19 в сравнении с другими, тогда как І группа крови была связана с более низким риском.

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