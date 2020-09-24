Заболеваемость в странах растет, растет число тяжелобольных и умерших.

Израиль и Франция объявили о новых ограничениях, направленных на сдерживание распространения коронавирусной инфекции.

Читайте такжеИзраильский врач рассказал, почему люди по-разному переносят коронавирус

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о возвращении к «полному карантину» с 25 сентября. Это происходит после того, как число новых случаев заболевания достигло почти 7 тысяч в день (население Израиля составляет около 9 миллионов человек), пишет Радио Свобода.

В период жесткого карантина "будет закрыто все, кроме продуктовых магазинов, аптек и жизненно важных предприятий". В частности указано, что работу общественного транспорта ограничат, как именно - еще не решили.

Правительство страны также не решило, что будет с работой международного аэропорта им. Бен-Гуриона. Ожидается, что аэропорт будет открыт только для приема пассажирских рейсов и обслуживания грузоперевозок, но израильтяне не смогут улететь за границу.

"Вторая волна коронавируса бьет по всем странам мира, и по нам тоже. Заболеваемость в Израиле растет, растет число тяжелобольных и, к сожалению, количество умерших. За последние два дня мы заслушали оценки специалистов, которые говорили, что если немедленно не принять жестких мер, мы окажемся на краю пропасти. Чтобы спасти жизни израильтян, мы должны объявить полный карантин на две недели, который начнется в ближайшую пятницу и продлится до конца праздника Симхат Тора”, - сообщил в Facebook премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

По его словам, после этого будет еще две недели не очень строгого карантина, все зависит от показателей заболеваемости.

“Как только позволит ситуация, мы вернемся к программе ”Светофор“ и к обычной жизни в условиях коронавируса. Цель — снизить темпы заболеваемости и спасти жизни многих израильтян”, - добавил он.

Франция 23 сентября опубликовала перечень новых масштабных ограничений, касающихся работы баров и спортзалов.

Отметим, в Вашингтоне ведущий врач-инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что есть ожидания, что безопасная и эффективная вакцина будет разработана до конца года или в начале следующего года. Фаучи выступил с таким заявлением после того, как компания Johnson&Johnson объявила, что начинает третью фазу клинического испытания вакцин после положительных результатов на предыдущих стадиях.

Коронавирус в мире: что известно 24 сентября

С начала пандемии в мире от COVID-19 умерли 976 тыс. 258 человек. Странами-антирекордсменами по количеству инфицированных коронавирусом остаются США, где с начала пандемии заболели более 6,9 млн человек, Индия - 5,7 млн, Бразилия - 4,5 млн, Россия - 1 млн, Перу – более 784 тыс. больных.

В Израиле по состоянию на утро 24 сентября 206 332 человека инфицированы COVID-19, а во Франции - 483 956 человек.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Гордиенко