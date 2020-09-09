Фармацевтический гигант AstraZeneca приостановил испытания вакцины от коронавируса из-за "необъяснимой болезни" у одного из добровольцев.
Об этом сообщает CNN.
Как сообщается, это стандартная мера предосторожности при испытаниях вакцин, предназначенная для того, чтобы экспериментальные вакцины не вызывали серьезных реакций у добровольцев.
"Это обычное действие, которое должно происходить всякий раз, когда в одном из испытаний обнаруживается потенциально необъяснимое заболевание, пока оно расследуется, чтобы гарантировать целостность испытаний", - говорится в заявлении компании.
Как известно, ранее AstraZeneca присоединилась к восьми другим компаниям, подписав соглашение, что они не будут добиваться преждевременного утверждения правительством какой-либо вакцины против коронавируса. Они пообещали, что подождут, пока у них не будет адекватных данных, показывающих, что любая потенциальная вакцина безопасна для предотвращения инфекции.
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Вакцина AstraZeneca - одна из трех вакцин против коронавируса, находящихся на поздней стадии испытаний в США.
Представитель AstraZeneca заявил, что болезнь затронула одного из участников в Великобритании, но сказал, что все испытания вакцины компании во всем мире будут приостановлены.
Вакцина от коронавируса в США: что известно
- Главный инфекционист США призвал не торопиться с вакциной против COVID-19. По мнению эксперта, использование вакцины против COVID-19 в экстренных случаях, до того как будет доказана ее эффективность - плохая идея.
- США заключили контракт с компанией Moderna о производстве и поставке 100 млн доз вакцины против COVID-19. Moderna будет заниматься производством вакцины во время клинических испытаний.
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