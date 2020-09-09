Побочные эффекты затронули одного из участников испытания в Великобритании.

Фармацевтический гигант AstraZeneca приостановил испытания вакцины от коронавируса из-за "необъяснимой болезни" у одного из добровольцев.

Об этом сообщает CNN.

Как сообщается, это стандартная мера предосторожности при испытаниях вакцин, предназначенная для того, чтобы экспериментальные вакцины не вызывали серьезных реакций у добровольцев.

"Это обычное действие, которое должно происходить всякий раз, когда в одном из испытаний обнаруживается потенциально необъяснимое заболевание, пока оно расследуется, чтобы гарантировать целостность испытаний", - говорится в заявлении компании.

Как известно, ранее AstraZeneca присоединилась к восьми другим компаниям, подписав соглашение, что они не будут добиваться преждевременного утверждения правительством какой-либо вакцины против коронавируса. Они пообещали, что подождут, пока у них не будет адекватных данных, показывающих, что любая потенциальная вакцина безопасна для предотвращения инфекции.

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Вакцина AstraZeneca - одна из трех вакцин против коронавируса, находящихся на поздней стадии испытаний в США.

Представитель AstraZeneca заявил, что болезнь затронула одного из участников в Великобритании, но сказал, что все испытания вакцины компании во всем мире будут приостановлены.

Вакцина от коронавируса в США: что известно

Главный инфекционист США призвал не торопиться с вакциной против COVID-19. По мнению эксперта, использование вакцины против COVID-19 в экстренных случаях, до того как будет доказана ее эффективность - плохая идея.

США заключили контракт с компанией Moderna о производстве и поставке 100 млн доз вакцины против COVID-19. Moderna будет заниматься производством вакцины во время клинических испытаний.

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Перевод: Екатерина Лиманская