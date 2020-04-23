Врачи заявили, что коронавирус может вызывать внезапные инсульты у молодых людей

Врачи допускают, что коронавирус вызывает повышенное сгущение в крупных артериях, что приводит к тяжелому инсульту.

Коронавирус вызывает внезапные инсульты у людей в возрасте 30-40 лет.

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Об этом заявили врачи. В частности, доктор Томас Оксли, нейрохирург больницы Маунт Синай в Нью-Йорке, и его коллеги, рассказали о пяти своих пациентах, которые были моложе 50 лет, и у всех были либо легкие симптомы инфекции COVID-19, либо никаких симптомов вообще, передает CNN.

"Вирус, по-видимому, вызывает повышенное сгущение в крупных артериях, что приводит к тяжелому инсульту. Наш отчет показывает семикратное увеличение частоты внезапных инсультов у молодых пациентов за последние две недели. Большинство этих пациентов не имеют хронических заболеваний и находились дома с легкими симптомами COVID-19", – рассказал Оксли.

Инсульт в большом кровеносном сосуде наносит серьезный ущерб, если его не удалить сразу. По словам доктора Оксли по меньшей мере один пациент умер, а другие находятся в реабилитационных учреждениях, отделениях интенсивной терапии или в отделении инсульта.

Нейрохирург и его команда рекомендовали людям данной возрастной группы наблюдать за симптомами коронавирусной инфекции и звонить в скорую, если у них есть какие-либо признаки инсульта. До сих пор людям рекомендовалось вызывать скорую помощь только с одышкой или высокой температурой.

"Главные симптомы инсульта:искажение лица, затруднение речи, онемение рук (левой руки). Самым эффективным лечением инсульта при больших сосудах является извлечение сгустка, но оно должно быть выполнено в течение 6 часов, а иногда и в течение 24 часов", – отметил врач.