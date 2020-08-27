New York Times: COVID-19 вредит мужчинам больше, ученые выяснили причину

Выводы нового исследования могут повлиять на то, какие дозы нужны будут мужчинам и женщинам при вакцинации от коронавируса.

Коронавирус угрожает всем не зависимо от пола или возраста. Но пожилые мужчины в два раза чаще страдают от тяжелой формы COVID-19 и умирают, чем женщины того же возраста. Почему?

Первое исследование иммунной реакции у людей разного пола дало подсказку, которая проливает свет на причины явления. Иммунная реакция на коронавирус у мужчин слабее, чем у женщин.

Читайте такжеScience: Коронавирус способен "выключать" важную часть иммунной системыОб этом пишет New York Times, добавляя, что результаты исследования были опубликованы в журнале Nature. В них говорится о том, что мужчины, особенно те, которым больше 60 лет, будут больше зависимы от вакцин в защите от инфекции.

"Естественное заражение, очевидно, не вызывает адекватную иммунную реакцию у мужчин", - сказала иммунолог из Йельского университета Акико Ивасаки.

Результаты исследования соответствуют предыдущим знаниям о различиях между иммунными системами людей разного пола. Организм женщин реагирует на инфекции быстрее и сильнее. Это может быть связано с тем, что их иммунитет настроен защищать еще нерожденных детей от патогенов. Но если он все время находится в состоянии "боевой тревоги", это может быть вредно. Например, большинство аутоиммунных заболеваний, то есть таких, которые возникают из-за слишком сильной иммунной реакции, присущи больше женщинам, чем мужчинам.

"Мы смотрим на две стороны одной монеты", - сказал иммунолог Института Генриха Петтта в Германии доктор Маркус Альтфельд.

Читайте такжеBusiness Insider: Ученые установили, кто больше всех распространяет коронавирусПо его мнению, выводы нового исследования пригодятся компаниям, которые занимаются разработкой вакцин от коронавируса. В частности, данные о различиях иммунной реакции у людей разного пола будут важными при определении дозировки.

"Можно легко представить сценарии, в ходе которых одной инъекции вакцины хватит для, например, молодой женщины. Но старшим мужчинам могут понадобиться и три укола", - пояснил доктор Альтфельд.

Прививки от коронавируса: что сейчас известно?

Издание Newsweek писало, что ученые определили, насколько эффективной должна быть вакцина для возвращения к привычной жизни. А также сколько людей должны сделать прививку, чтобы пандемия закончилась. Цифры довольно высокие.

Журнал Science предостерегал, что коронавирус способен "выключать" важную часть иммунной системы. В частности, в теле погибших от COVID-19 не обнаружили важных иммунных образований.

Между тем, издание New York Times сообщило, что в Гонконге установили условия, при которых люди заражаются COVID-19 во второй раз. Хорошая новость в том, что во второй раз болезнь проходит без симптомов.

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Перевод: Лесь Дымань