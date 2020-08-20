National Geographic: Прививки от COVID-19 могут стать обязательными, как это будет происходить?

Когда вакцины станут доступными, многие люди могут столкнуться с требованием сделать прививки, прежде чем идти в офис, на спортивные соревнования или даже в ресторан.

Вы идете в направлении стадиона, готовы увидеть большую игру. Билеты в ваших руках. Но вы видите, как большая очередь образовалась перед ареной. А люди у входа роются в карманах и сумках в поисках небольшой бумажки.

Чтобы получить разрешение зайти на стадион, вам нужно документальное подтверждение, что вы сделали прививку от COVID-19. Это то будущее, каким его видят некоторые эксперты. Это мир, в котором всем придется показывать справки о прививке от коронавируса, чтобы посетить спортивные соревнования, сделать маникюр, пойти на работу или сесть на поезд, - пишет National Geographic.

"Мы не дойдем до точки, когда полиция будет врываться к вам домой, чтобы сделать вам прививку", - говорит эксперт по биоэтике Медицинской школы Нью-Йорка Артур Каплан.

Читайте такжеВ Австралии закупят вакцину от COVID-19 и бесплатно обеспечат всех граждан Но он и ряд других экспертов в области политики здравоохранения предполагают, что вакцинация может стать обязательной. А правительства или работодатели будут требовать выполнения этого требования. Все может происходить подобным образом, как и в случае требований о прививках для детей в школах и детских садах. Также прививки обязательны для военных и работников больницы.

В США большинство требований относительно прививок устанавливает правительство. Консультативный комитет по вопросам иммунизации (ACIP) выдвигает рекомендации по вакцинации как для детей, так и для взрослых. А власти штатов или городов решают, превращать ли эти рекомендации в обязательное требование. Обычно эти требования привязаны к посещению государственных школ. Все 50 штатов требуют, чтобы ученики сделали себе набор прививок. Исключение делают только по медицинским, религиозным или философским причинам.

Обязательные прививки для взрослых не так распространены. Но это не значит, что такая практика новая для США. В 1901 году, например, город Кембридж, штат Массачусетс, принял решение, которое требует от всех жителей в возрасте от 21 года сделать прививку от оспы. Нарушение каралось штрафом в размере 5 долларов. Сегодня эта сумма была бы эквивалентна 150 долларам. Все, кто пытался обжаловать в суде решение властей города, проиграли. Последняя вспышка оспы в США произошла в 1949 году.

Читайте такжеThe Atlantic: коронавируса останется навсегдаСегодня американские военные обязаны делать себе прививку от ряда болезней включая столбняк, дифтерию, гепатит А и полиомиелитом. Некоторые штаты требуют от работников медицинской сферы тоже вакцинироваться от коклюша, ветряной оспы, кори, свинки и краснухи. Больницы же выдвигают дополнительные требования относительно прививок в качестве условия трудоустройства. На самом деле каждый работодатель в США в любой сфере может обязать своих работников сделать прививку.

Такие же требования могут появиться и для клиентов. Владельцы различных бизнесов запрещают людям без рубашки и обуви заходить в рестораны, на стадионы и в магазины. Они вполне законно могут ставить любые условия для клиентов, если они не противоречат антидискриминационному законам. Об этом сказала профессор по вопросам законодательства по охране здоровья и вакцинации в Калифорнийском университете Дорит Рубинстейн Рейс.

Когда вакцины от COVID-19 станут доступными, некоторые эксперты считают, что штаты начнут требовать от целых отраслей проводить прививки в обязательном порядке. Особенно это будет касаться людей, которые работают в сфере "первой необходимости".

"Работники продуктового магазина контактируют с большим количеством людей. Они также могут заразить многих благодаря природе своей работы. Ведь абсолютно всем нужно покупать еду", - сказала исполнительный директор Центра политики в сфере здравоохранения, биотехнологий и биоэтики в Гарвардской юридической школе Кармел Шакар.

Читайте такжеNewsweek: В России запустили производство вакцины, но врачи не хотят ее воспринимать По ее мнению, люди, которые работают в ресторанах, барах, кафе, тоже могут столкнуться с требованиями сделать прививку от коронавируса.

"В интересах работодателя позаботиться, чтобы рабочие места были защищены и чтобы вы не могли заразить никого из своих коллег", - пояснила Шакар.

Она добавила, что когда вакцина от COVID-19 станет обще доступной, владельцам бизнеса не придется пытаться как-то контролировать поведение клиентов. Ведь если все работники вакцинированы, больше не приходится переживать из-за появления "больного COVID-19 клиента в ресторане".

Даже население страны в целом может быть обязано сделать прививку.

"Хоть это и довольно странно, но лучший способ обязать всех принять вакцину - это предложить им большую свободу, если они выполнят требование", - сказал Каплан.

Читайте такжеNew York Times: Врачи до сих пор понятия не имеют, как лечить COVID-19 Например, с подтвержденной прививкой можно будет ходить на спортивные мероприятия "в качестве вознаграждения за правильный поступок". National Geographic пишет, что хотя добиться выполнения такого общего требования будет не просто, все же это возможно. Чтобы сесть на рейс авиакомпании Emirates, пассажиры должны показать отрицательный результат теста на COVID-19. Когда вакцина станет доступной, авиакомпании могут ввести правило, которое требует справку о прививках.

Рейс допускает, что федеральные власти США могут сделать прививку от COVID-19 условием получения паспорта или водительского удостоверения.

Вакцины от коронавируса: что о них известно состоянию на 20 августа?

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Перевод: Лесь Дымань