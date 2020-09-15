Новое исследование выявило у спортсменов воспалительные процессы в сердце после заражения коронавирусом.

Если вы занимаетесь спортом, но заразились коронавирусом, то после выздоровления лучше проверить сердце на наличие воспалений. Это поможет врачам определить, когда можно возвращаться на тренировку.

Читайте такжеМедики назвали семь осложнений после коронавируса, которые могут остаться на всю жизньНебольшое исследование было проведено учеными Государственного Университета Огайо. Его авторы провели магнитно-резонансную томографию (МРТ) 26 университетским атлетам, которые выздоровели от COVID-19. Оказалось, что у четырех из них были признаки воспаления сердечной мышцы под названием миокард. Об этом пишет CNN.

"Нашей целью было проверить эффективность использования МРТ для обследования выздоровевших спортсменов для выявления воспалений миокарда. Ведь в таком состоянии им было бы опасно возвращаться к соревнованиям", - пояснили исследователи в описании своей работы, результаты которой были опубликованы в журнале JAMA Cardiology.

У 26 спортсменов, которые были привлечены к участию в исследовании, обнаружили коронавирус в период с июня по август. Среди них были участники футбольных и баскетбольных команд, а также бегуны и игроки в лакросс. Во всех COVID-19 прошел в мягкой форме. Никто из спортсменов не был госпитализирован. Только у 12 из них были обнаружены мягкие симптомы, такие как боль в горле, одышка или высокая температура. У остальных же не было никаких признаков заболевания.

Читайте такжеУченые описали, как коронавирус поражает внутренние органы человекаОбследования сердца были проведены после того, как каждый из участников исследования прошел 11-дневный карантин. Оно показало, что у 4 спортсменов (или у 15%) был миокардит. Еще у 8 из них (или у 30,8%) обнаружили признаки предыдущего поражения миокарда. Ученые не смогли выяснить, пройдет ли осложнение после COVID-19. И какими будут долгосрочные последствия для сердца от болезни.

CNN отмечает, что исследование, проведенное в Огайо, было довольно ограниченным. В частности, у врачей не было данных о состоянии сердца всех обследованных спортсменов до того, как у них обнаружили COVID-19. Также не было контрольной группы добровольцев без COVID-19.

Как коронавирус влияет на сердце?

Еще в июле ученые Университетского госпиталя Франкфурта обнаружили повреждение сердца у большинства выздоровевших от COVID-19 пациентов. В общем, структурные изменения в органе были замечены у 78% больных. При этом, они были даже у тех, у кого коронавирус прошел безо всяких симптомов.

Также Исследователи из Университета Юты заметили, что коронавирус может стать причиной инфарктов и инсультов. Причиной оказалось образование кровяных сгустков и тромбов под действием COVID-19.

Испанские же ученые выяснили, что коронавирус наносит удар по внутренним органам выборочно. Его жертвами становятся легкие, почки, печень, сердце и нервная система. Но не весь организм сразу. Это открытие может дать определенные терапевтические возможности.

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Перевод: Лесь Дымань