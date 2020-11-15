Прежде всего хотят проверить учителей, чтобы обеспечить быстрое возвращение учеников в школы.

В Австрии правительство намерено провести массовое тестирование населения на коронавирус к Рождеству, взяв за пример Словакию.

Об этом заявил канцлер Австрии Себастиан Курц в эфире ORF, сообщает "Европейская правда".

Читайте такжеСуд в Праге отменил масочный режимГлава австрийского правительства отметил, что хотел бы протестировать как можно больше австрийцев ближе к концу локдауна, который вводится с 17 ноября и будет действовать до 6 декабря. Тестирование должно пройти по примеру Словакии.

"Мы поддерживаем тесный контакт со Словакией, которая стала первой страной в Европе, проведшей тестирование населения. Это сработало невероятно хорошо", - сказал канцлер Австрии.

Ближе к концу недели правительство планирует предоставить больше деталей о своих планах. Ожидается, что целевой группой сначала станут учителя, чтобы обеспечить быстрое возвращение учеников в школы.

Глава правительства Австрии подчеркнул, что хочет "сделать Рождество максимально безопасным с помощью массовых тестов".

Массовое тестирование на коронавирус: пример Словакии

В конце октября в Словакии началось общенациональное тестирование населения на наличие коронавируса.

За день на наличие заболевания COVID-19 проверили почти половину населения Словакии.

Также Словакия запланировала на границе с Украиной запустить пилотный проект тестирования на антиген к COVID-19.

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Автор: Алина Вишневская